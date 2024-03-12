Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине: «Это что-то новое»

Пушков: заявления Столтенберга об Украине — это что-то новое для его дискурса
Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe
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С каким заявлением выступил генсек НАТО, чем поразил российского сенатора?
Недавнее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга показывает скептическое отношение Запада к перспективам военных действий для Украины. Так слова генсека альянса прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
Столтенберг ранее заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру. По его словам, необходимо сесть за стол переговоров и обсудить решения, при которых Незалежная сохранится как суверенная страна. При этом Столтенберг призвал и дальше ее спонсировать, чтобы показать России, что она «не получит того, чего желает, на поле боя».
Пушков, комментируя данное заявление, обратил внимание на то, что в словах Столтенберга впервые прозвучали мысли о переговорах.
«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
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Пушков отметил, что Запад, скорее всего, хочет сохранить основной территориальный массив Украины, включив ее в западный ареал влияния в усеченном виде. Однако сохранение ее в таком виде будет подаваться пропагандой как победа, таковой не являющейся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается «ставить на паузу» конфликт с Россией.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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