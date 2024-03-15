В Конгрессе несколько месяцев могут согласовать очередной пакет помощи Незалежной. И, судя по настроениям в американском истеблишменте, уже далеко не факт, что это вообще произойдет.

Если США решат отказаться от помощи Украине, Киев обратится к странам «Большой семерки». Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам чиновника, киевский режим все еще надеется, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку, в том числе, финансовую. Одобрение США для Украины важно и с точки зрения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Тем не менее, у Киева есть и план «Б» на случай сокращения американской помощи.

«Вариант „Б“ — обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США», — заявил Марченко.

Политик также выразил надежду, что, несмотря на сложности, американские конгрессмены одобрят новый пакет военной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов рублей, который находится на рассмотрении уже несколько месяцев.

Читайте также «Безвозвратно»: украинские хакеры опубликовали секретные данные о потерях Abrams

Спецоперация России на Украине и спонсирование Западом киевского режима

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США назвали два сценария завершения конфликта для Украины.