«Приоритетная мишень»: Нарышкин о планах Франции отправить военных на Украину

Нарышкин: Франция планирует отправить на Украину порядка 2 тысяч солдат
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig
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По данным российской разведки, французские власти уже ведут подготовку к переброске своих солдат.
Франция приступила к подготовке военного контингента для отправки на Украину. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его комментарий передает ТАСС.
По информации Нарышкина, власти Франции всерьез хотят отправить на Украину военных, не задумываясь о гибели своих же граждан. По некоторым данным, в контингент войдут порядка двух тысяч солдат. И из-за большого количества военных Франция опасается, что перебросить их на Украину незаметно не получится, отмечает Нарышкин.
«Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом», — добавил директор СВР.
При этом испанское издание EL PAÍS недавно в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военного контингента НАТО на помощь армии Украины писало, что солдаты альянса уже там находятся. По данным СМИ, военные инструкторы контролируют иностранное оружие и обучают украинских боевиков.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Венгрии прокомментировали отправку войск НАТО на Украину.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
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