Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Об уничтожении боевой машины в себе Бердычи стало известно в начале марта Это второй Abrams на счету ВС РФ за время спецоперации.

Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Бойцы российского спецназа прямо во время боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри. Военнослужащие, согласно заданию, должны были осмотреть машину, а также передать командованию образцы техники. Об уничтожении танка солдатами из группировки войск «Центр» стало известно в начале марта. По данным Минобороны рф, это второй выведенный из строя Abrams на счету Вооруженных сил (ВС) РФ за время спецоперации.

«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — рассказал один из разведчиков в интервью РИА Новости.

Как рассказали бойцы журналистам, подобраться к танку было непросто, позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) совсем рядом. Ситуацию также осложняли кружившие в районе беспилотники-камикадзе и удары артиллерии. Ни российская сторона, ни украинская не могут эвакуировать машину в нынешней обстановке, обе стороны при этом охотятся за бронетехникой.

По словам военных, любая техника, которая приблизилась бы к объекту, осталась бы на месте. Никто не хочет терять другие образцы и живую силу. Командование отправило в разведку группу спецназовцев. Одни должны были забраться внутрь и извлечь образцы, другие — прикрывать товарищей на земле и в воздухе На охоту вышли дерзко — средь бела дня.

«Поле от дома до танка — открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои — метров 150-200, наши мотострелки зачищали, шли вперед», — вспоминал один из бойцов.

Экшн-камера на шлеме разведчика показала, как он бежит мимо убитого украинского военного, возможно, члена экипажа танка. Оказавшись в машине, солдаты услышали звуки перестрелки и разрыва снарядов неподалеку. Военным зарубежный Abrams выдающимся не показался. Отметили, что он даже хуже отечественных образцов вроде Т-90. Спецназовцы признались, что ожидали большего.

«С поставленной задачей командира группы мы справились успешно. Выполнили боевую задачу на „отлично“, на ура. Командование все наше радо, что выполнили все хорошо, живы, невредимы. Будем дальше работать на благо нашей страны», — заключил солжат.

Украина получила от США 31 танк, по информации в прессе, поставка произошла в сентябре 2023 года. Ранее 5-tv.ru писал, что украинские хакеры опубликовали секретные данные о потерях Abrams.

Тема:
Спецоперация
20 мар
На сверку координат — считанные минуты! Лучшее видео из зоны СВО за день
19 мар
Путин: Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились
19 мар
«Выступает за проведение»: в МИД КНР сделали заявление о переговорах по Украине
19 мар
«Боль, злость и бессилие»: при обстреле ВСУ в Белгороде погибла ручная кенгуру Гранди
19 мар
«Приоритетная мишень»: Нарышкин о планах Франции отправить военных на Украину
19 мар
«Фронт посыпется»: экс-депутат Рады спрогнозировал переломный момент в ходе СВО
19 мар
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро
19 мар
«Изменить стратегию»: почему Запад оказался не готов к конфликту на Украине
19 мар
Депутаты приняли законопроект об освобождении контрактников от уголовного наказания
19 мар
Европа не сдержала обещания, данные Украине: «Цель все еще в силе»
Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:35
Пять автомобилей столкнулись на севере Петербурга
7:28
Почти не отличить: как отраву продают под видом миндаля
7:21
Быстрее находится общий язык: Хабенский объяснил важность актерского образования
6:53
Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри
6:32
«Шикарный уровень»: Молоховская назвала лучший российский фильм для подростков
6:16
Неожиданный способ: как по руке узнать, сколько у вас будет детей

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
«Он сам удивился»: Кушанашвили отреагировал на рождение дочери у Петросяна
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок