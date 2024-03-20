Спецназовцы добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

Бойцы российского спецназа прямо во время боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри. Военнослужащие, согласно заданию, должны были осмотреть машину, а также передать командованию образцы техники. Об уничтожении танка солдатами из группировки войск «Центр» стало известно в начале марта. По данным Минобороны рф, это второй выведенный из строя Abrams на счету Вооруженных сил (ВС) РФ за время спецоперации.

«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — рассказал один из разведчиков в интервью РИА Новости.

Как рассказали бойцы журналистам, подобраться к танку было непросто, позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) совсем рядом. Ситуацию также осложняли кружившие в районе беспилотники-камикадзе и удары артиллерии. Ни российская сторона, ни украинская не могут эвакуировать машину в нынешней обстановке, обе стороны при этом охотятся за бронетехникой.

По словам военных, любая техника, которая приблизилась бы к объекту, осталась бы на месте. Никто не хочет терять другие образцы и живую силу. Командование отправило в разведку группу спецназовцев. Одни должны были забраться внутрь и извлечь образцы, другие — прикрывать товарищей на земле и в воздухе На охоту вышли дерзко — средь бела дня.

«Поле от дома до танка — открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои — метров 150-200, наши мотострелки зачищали, шли вперед», — вспоминал один из бойцов.

Экшн-камера на шлеме разведчика показала, как он бежит мимо убитого украинского военного, возможно, члена экипажа танка. Оказавшись в машине, солдаты услышали звуки перестрелки и разрыва снарядов неподалеку. Военным зарубежный Abrams выдающимся не показался. Отметили, что он даже хуже отечественных образцов вроде Т-90. Спецназовцы признались, что ожидали большего.

«С поставленной задачей командира группы мы справились успешно. Выполнили боевую задачу на „отлично“, на ура. Командование все наше радо, что выполнили все хорошо, живы, невредимы. Будем дальше работать на благо нашей страны», — заключил солжат.

Украина получила от США 31 танк, по информации в прессе, поставка произошла в сентябре 2023 года. Ранее 5-tv.ru писал, что украинские хакеры опубликовали секретные данные о потерях Abrams.