Песков рассказал о последствиях присутствия западных войск на Украине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 53 0

Песков: отправление западных военных на Украину вызовет непоправимые последствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Представитель Кремля ответил депутату Рады.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправление войск западных стран на Украину вызовет непоправимые последствия.

«Мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, и вплоть до непоправимых, последствиям», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Таким образом Песков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*, который рассказывал о возможной «миссии» иностранных военнослужащих на границе с Белоруссией.

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля отметил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих военных на Украину.

В некоторых странах, включая США, Великобританию и Германию, это информацию опровергли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии таких планов.

Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявлял, что армия Франции готова к трудным боям и конфликтам, в которых, возможно, придется участвовать в ближайшее время.

Накануне российская Служба внешней разведки (СВР) выяснила, что во Франции уже приступили к подготовке военного контингента для отправки на Украину. Об этом сообщал директор ведомства Сергей Нарышкин.

Известно, что в контингент войдут около двух тысяч бойцов, и во Франции озабочены тем, что незаметно перебросить такое количество солдат не получится.

Нарышкин также ранее подчеркнул, что подразделение французских военных, если оно окажется в зоне спецоперации, станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Украина подписала соглашение об Ассоциации с ЕС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Тема:
Спецоперация
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