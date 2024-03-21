Песков рассказал о последствиях присутствия западных войск на Украине

Песков: отправление западных военных на Украину вызовет непоправимые последствия
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru
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Представитель Кремля ответил депутату Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправление войск западных стран на Украину вызовет непоправимые последствия.
«Мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, и вплоть до непоправимых, последствиям», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Таким образом Песков прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко*, который рассказывал о возможной «миссии» иностранных военнослужащих на границе с Белоруссией.
Президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля отметил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки своих военных на Украину.
В некоторых странах, включая США, Великобританию и Германию, это информацию опровергли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии таких планов.
Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявлял, что армия Франции готова к трудным боям и конфликтам, в которых, возможно, придется участвовать в ближайшее время.
Накануне российская Служба внешней разведки (СВР) выяснила, что во Франции уже приступили к подготовке военного контингента для отправки на Украину. Об этом сообщал директор ведомства Сергей Нарышкин.
Известно, что в контингент войдут около двух тысяч бойцов, и во Франции озабочены тем, что незаметно перебросить такое количество солдат не получится.
Нарышкин также ранее подчеркнул, что подразделение французских военных, если оно окажется в зоне спецоперации, станет «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Украина подписала соглашение об Ассоциации с ЕС.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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