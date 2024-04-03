Песков опроверг слова Зеленского о якобы мобилизации в России

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 0

Песков: заявление Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда

Песков опроверг слова Зеленского о якобы мобилизации в России

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Президент РФ не раз говорил о том, что необходимости в новой мобилизации в стране нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление лидера Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Это неправда», — кратко заявил Песков.

Ранее украинские СМИ распространили заявление Зеленского, что российские власти якобы готовятся мобилизовать 300 тысяч человек к 1 июня. Владимир Путин не раз говорил о том, что необходимости в новой мобилизации в России нет.

При этом в самой Украине есть огромная вероятность того, что совсем скоро в стране начнется тотальная мобилизация. По мнению военного эксперта Геннадия Алехина, в ВСУ призовут юношей, стариков и людей с различными заболеваниями.

Ранее 5-tv.ru рассказал о мнении Пескова об истечении срока полномочий Зеленского.

Тема:
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