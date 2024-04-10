На Западе считают, что это якобы законный ответ.

Нанесение ударов боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным целям России за пределами зоны спецоперации является законным. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — сказал он.

Причем под словами «за пределами территории этой страны» подразумевается Украина в границах 1991 года. Это заявление Столтенберг сделал в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Александером Стуббом.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине хотят забирать личные автомобили в рамках «мобилизации транспортных средств». В Верховной раде началось рассмотрение законопроекта об ужесточении правил призыва граждан в ряды ВСУ.