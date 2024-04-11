«Абсолютная правильность»: Песков о необходимости спецоперации на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Песков: планы Киева атаковать Крымский мост указывают на правильность начала СВО

«Абсолютная правильность»: Песков о необходимости спецоперации на Украине

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим лишний раз показал свою истинную сущность, когда заявил о террористических замыслах против России.

Власти Украины в открытую говорят о своих террористических планах против России, доказывая тем самым правильность решения Москвы о проведении спецоперации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных террористических планах в отношении объектов инфраструктуры Российской Федерации, тем самым лишний раз демонстрируя свою сущность и тем самым доказывая для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении разрушить Крымский мост во время нового контрнаступления ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Однако в последнее время с поддержкой Киева возникают трудности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский заявил о готовности плана нового контрнаступления ВСУ. Но без помощи Запада, жалуется он, все так и останется на бумаге.

Тема:
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