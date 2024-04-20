Шойгу показали ударный квадрокоптер для дистанционного минирования

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа осмотрел новые перспективные беспилотники и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Шойгу проверил выполнение указаний по разработке техники с учетом опыта специальной военной операции по защите Донбасса.

«Все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску данных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении военного ведомства.

Генерал осмотрел линейку различных БПЛА, полезная нагрузка которых составляет от 10 до 200 килограммов. Кроме того, Вооруженные силы России обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с украинскими FPV-дронами.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шойгу осмотрел боевых роботов и поручил их отправить на СВО.