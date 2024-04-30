Трофейная американская бронемашина M88А1 доставлена на выставку в Москве

|
Евгения Романова
Евгения Романова 57 0

Мероприятие откроется 1 мая в Парке Победы и будет идти в течение месяца.

Фото, видео: Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

На выставку на Поклонной горе доставили трофейную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88А1 американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

«На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ на Поклонной горе доставили БРЭМ M88А1 производства США, захваченную российскими военнослужащими на авдеевском направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным предназначением бронемашины M88А1 является эвакуация с поля боя поврежденной бронетанковой техники.

Читайте также

Боевой трофей: российские бойцы эвакуировали с линии фронта танк Abrams

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выставка трофейных боевых машин откроется 1 мая в Парке Победы на Поклонной горе и будет работать в течение месяца.

Российские военнослужащие обезвредили танки, бронетранспортеры и другие боевые машины, которые украинские боевики получили от НАТО, а затем доставили их на позиции ВС РФ, где над ними поработали бойцы ремонтных подразделений.

Всего в экспозиции будут представлены свыше 30 образцов военной техники из 12 стран Запада, включая БМП Bradley, бронеавтомобиль International MaxxPro, БМП Marder, БМП CV90 и украинский танк Т-72.

Тема:
Спецоперация
30 апр
«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО
30 апр
Жителей Крыма предупредили о взрывоопасных обломках ракет ATACMS
30 апр
Российские войска ударили по ангару с беспилотниками и двум складам ВСУ
30 апр
Скандально известный юрист Пашаев получил ранение после удара дрона в зоне СВО
30 апр
Дело времени: Маск назвал единственный оставшийся вопрос в конфликте на Украине
30 апр
Воздушная цель сбита на подлете к Белгороду
30 апр
По сотни боевиков в день: Украину предупредили о приближении к коллапсу
30 апр
«Жалости не имеют»: украинские боевики прячут мины в убитых животных
30 апр
Киевский режим попытался атаковать Крым ракетами ATACMS
30 апр
Полянский: Украина бравирует причастностью к убийству российских журналистов
+20° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
Великая мощь: китайский гороскоп на май 2024 года

Последние новости

20:47
Будущая невеста? Как относится Ирина Дубцова к девушке своего сына
20:34
Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев
20:22
Министр цифрового развития Казахстана Мусин освобожден от должности
20:12
«Он не ходит»: в каком состоянии находится экс-адвокат Ефремова Пашаев после ранения в зоне СВО
20:02
Далеко не хит: музыкальный критик оценил новую песню Киркорова
19:46
Житель Узбекистана получил пять лет колонии за оскорбление президента Мирзиёева

Сейчас читают

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Фетисов возложил цветы к мемориалу возле «Крокуса»
Преследовал и угрожал: появились подробности нападения на женщину в ТЦ в Москве
Предательство, одиночество и алкоголь: что случилось с Ириной Отиевой
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео