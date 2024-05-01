«А кто на ней не хочет жениться?» — Киркоров о возможной свадьбе с Бузовой

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 54 0

Филипп Киркоров: жениться на Ольге Бузовой желают все без исключения

«А кто на ней не хочет жениться?» — Киркоров о возможной свадьбе с Бузовой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Певец жалуется, что он «клюнул» на крючок нового реалити-шоу только из-за нее.

Король эстрады Филипп Киркоров во время съемок в новом реалити-шоу для одного из федеральных каналов заявил о своем отношении к телеведущей Ольге Бузовой. Более того, певец полагает, что он сделал важный шаг в сторону обустройства ее личной жизни.

Киркоров уверен, что жениться на Бузовой желают все, так как она будет очень достойной партией для мужчины. Поп-король ранее говорил, что «мужики боятся Олю» — все из-за ее невероятно успешной карьеры, богатства и красоты, подчеркивает Киркоров.

«А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает», — удивляется Филипп Киркоров.

Звезда уверена, что его заманили на новое реалити-шоу именно тем, что там будет ведущей Ольга Бузова. Короля эстрады изначально совершенно не интересовали съемки, но в итоге смог помирить телеведущую с ее бывшей половинкой — Давидом Манукяном, последний как раз был другом Киркорова. Поп-король полагает, что он успешно свел их вместе именно на съемках.

Ранее 5-tv.ru писал о выходе новой песни Киркорова в день его 57-летия — музыкальный критик оценил ее потенциал и вынес неутешительное заключение. Стоит упомянуть, что в марте поп-король впервые после участия в скандальной «Голой вечеринке» Ивлеевой появился на светском событии — оно было посвящено свежему реалити-шоу, съемки которого до этого прошли в Китае.

Тема:
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