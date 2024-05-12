В качестве примера такого противодействия в Германии привели работу военных США, Британии и Франции при отражении иранской атаки на Израиль.

Несколько депутатов бундестага одобрили идею использовать западные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что страны Запада могут уничтожить российские ракеты над территорией Незалежной с помощью «трансграничной» противовоздушной обороны.

«Это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт», — добавил он.

Кизеветтер привел в пример работу военных США, Великобритании и Франции при отражении иранской атаки на Израиль в апреле. Эту идею поддержали также депутаты из партий правящей «светофорной» коалиции.

Так, Агнешка Брюггер от «зеленых» назвала правильным размещение систем ПВО на границах стран, соседствующих с Украиной, для прикрытия ее западных областей.

Ее однопартиец, глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер добавил, что в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение ПВО со стороны Польши и Румынии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как армия России начала активное наступление на южнодонецком направлении в зоне СВО.