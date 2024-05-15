«Тяжелая внутренняя ситуация»: почему Зеленский отменил визит в Испанию
CNN: Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за ситуации на поле боя
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
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Поездка в Мадрид должна была состояться в эту пятницу, 17 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездки в Испанию и Португалию в связи со сложной ситуацией внутри страны. Как предполагает телеканал CNN Portugal, причина связана с обстановкой на поле боя.
«Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», — указывается в материале.
Вероятно, киевские режим решил, что нецелесообразно Зеленскому покидать страну во время сложной ситуации на фронте, в частности в Харьковской области.
По данным агентства EFE, 17 мая у Зеленского была запланирована встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом для подписания соглашения об обеспечении безопасности. Дипломатические источники издания тоже объяснили отмену визита сложной ситуацией на поле боля.
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Тем временем Генштаб ВСУ уже признал успехи ВС РФ на харьковском направлении. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная. Минобороны России объявляло о том, что Вооруженные силы освободили в регионе несколько населенных пунктов. Например, накануне российские войска взяли село Бугроватка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом. Для политика эта поездка на Украину стала уже пятой после начала спецоперации.
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