Выход в свет: Виктория Боня привела дочь-иностранку на вечеринку к Бузовой
Виктория Боня пришла на вечеринку Бузовой с дочкой Анджелиной
Фото: Shootpix / ABACA / ТАСС
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Какой наряд телеведущая выбрала для своей 12-летней наследницы?
Телеведущая и блогер Виктория Боня пришла на вечеринку певицы Ольги Бузовой с дочерью Анджелиной Смерфит, приехавшей погостить в Москву из Монако. Об этом рассказал корреспондент издания Газета.ру.
Звезда посетила мероприятие, посвященное 20-летию телевизионной карьеры Бузовой, в корсете цвета хаки. Для дочери же была выбрана меховая объемная накидка. К слову, в Европе активно проводятся различные мероприятия, популяризирующие бережное отношения к животным. Одежда из натурального меха и кожи там не популярна.
Также в своем личном блоге Виктория Боня показала подписчикам процесс приготовления к мероприятию. Парикмахер накручивал юной наследнице телеведущей локоны.
Известно, что мероприятие прошло в баре «Шаляпин». Там также присутствовали Валерия и Иосиф Пригожин, Алена Водонаева, Карина Нигай, Алена Жигалова, Роман Каграманов, Карина Кросс и другие знаменитости.
Ранее 5-tv.ru писал, что оскандалившуюся Боню отказались пускать в Монако. По ее словам, из-за запланированной пластической операции в США она не смогла вовремя оформить визу.
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