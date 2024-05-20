Что освобождение Белогоровки дает армии России

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 974 0

Военный эксперт Евсеев: освобождение Белогоровки позволяет выйти к Северску

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Наши бойцы одерживают одну победу за другой.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР — благодаря этому открылись новые точки наблюдения. Об этом 5-tv.ru заявил заведующий отдела, военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Возвышенность позволяет нам контролировать значительную часть территории вплоть до города Северск», — отметил специалист.

Российским войскам теперь нужно взять рубеж обороны, который включает в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, для освобождения Донбасса, указал Евсеев.

«Освобождение Белогоровки нам расширяет возможности по движению в сторону Северска, что на данном этапе является достаточно важным, как подготовка к освобождению Славянска», — подчеркивает эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не могут выдержать натиска армии России.

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