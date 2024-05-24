На Украине заявили о повреждениях на ж/д инфраструктуре в Харьковской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 40 0

Минобороны России при этом официальную информацию о возможных ударах не передавало.

На Украине заявили о повреждениях на ж/д инфраструктуре в Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

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Тема:
Спецоперация

Повреждения получила железнодорожная инфраструктура в Харьковской области. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» в своем Telegram-канале.

По утверждению украинской стороны, в Харьковской области в ночь на пятницу, 24 мая, были слышны взрывы. Повреждения зафиксировали на колеях железной дороги, а также грузовых вагонах поездов. При этом от Минобороны России официальных данных о возможных ударах по объектам на Украине не поступало.

«Украинские железные дороги» также уточнили, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

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Накануне, 23 мая, агентство ТАСС сообщило, что в Харьковской области были поражены железнодорожный состав с танками армии Украины, ж/д узлы и тренировочная база операторов БПЛА на станции Люботин. Официальной информации так же не было.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы развернули в освобожденной Клещеевке копию Знамени Победы.

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