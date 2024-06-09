Собянин: 12 июня уличные парковки Москвы будут работать бесплатно

Однако будут действовать некоторые исключения.
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Парковки 12 июня, в День России, в Москве будут бесплатными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
«Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час», — уточняется в сообщении.
Вместе с тем парковки со шлагбаумом будет действовать в обычном режиме и останутся платными.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести День России на ВДНХ. Жители и гости столицы смогут принять участие в различных мастер-классах, экскурсиях и других программах.
- 8 июн
- Виртуальный полет и верховая езда: как провести День России на ВДНХ
- 8 июн
- Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили в Люксембурге
- 21 мая
- Не расслабляемся. Как россияне будут отдыхать в июне 2024 года
- 12 июн
- Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации Юрию Жуланову
- 12 июн
- Кубический праздник: Екатерина Мизулина отпраздновала День России в Minecraft
- 12 июн
- Концерт к Дню России на Красной площади: полное видео
- 12 июн
- «Патриотизм и ответственность»: Путин поздравил нацию с Днем России
- 12 июн
- Кириенко: России приходится бороться за право самой выбирать свое будущее
- 12 июн
- Важные детали великой истории: тест на знание государственных символов России
- 10 июн
- Майданов о праздновании Дня России в Минске: «Я русский, и я везде как дома»
Читайте также
49%
0.02 96.69
0.12
Нашли ошибку?