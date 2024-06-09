Собянин: 12 июня уличные парковки Москвы будут работать бесплатно

Парковки 12 июня, в День России, в Москве будут бесплатными. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем парковки со шлагбаумом будет действовать в обычном режиме и останутся платными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести День России на ВДНХ. Жители и гости столицы смогут принять участие в различных мастер-классах, экскурсиях и других программах.