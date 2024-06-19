«Будет еще хуже»: чем для Украины обернется отказ от прекращения огня

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Евгения Романова
Евгения Романова 572 0

Депутат Рады Шевченко: отказ Киева от прекращения огня ухудшит условия для него

«Будет еще хуже»: чем для Украины обернется отказ от прекращения огня

Фото: Reuters / Thomas Peter

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Тема:
Спецоперация

С мирной инициативой по украинскому конфликту ранее выступил президент России Владимир Путин.

Отказ Украины и ее западных союзников от прекращения огня с каждым разом делает для Киева хуже условия, которые выдвигает Москва. Такое заявление сделал депутат Верховной рады, экс-член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала политолога Вадима Карасева.

«Условия (президента России Владимира Путина. — Прим. ред.) направлены на Запад, направлены они к тому, что если вы украинскую сторону, с его точки зрения, не посадите с нами за стол переговоров, то следующие, когда вы к этому созреете, будут еще хуже. Вот, что он дает понять», — сказал он.

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Шевченко также заявил, что будущее урегулирование конфликта на Украине будет зависеть от положения на поле боя. При этом депутат признал: ситуация на фронте складывается не в пользу киевского режима.

Президент России Владимир Путин 14 июня на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова сделать еще одно мирное предложение по конфликту на Украине. По его словам, условия просты: российская армия незамедлительно прекратит огонь, как только боевики киевского режима покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Принципиальная позиция России, добавил Путин, состоит в том, что Украина должна согласиться на внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус, а также пройти процедуру денацификации и демилитаризации.

Позднее в Кремле посоветовали президенту* Украины Владимиру Зеленскому задуматься о предложении Путина. Там также подчеркнули, что Москва не отвергает возможности переговоров с Киевом, но фиксировать договоренности по итогам диалога можно только с легитимной властью Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украину предупредили о последствиях отказа от предложения Путина.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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