Все завалено обломками и деревьями: торнадо обрушился на Псковскую область
Торнадо обрушился на Псковскую область
Фото, видео: www.globallookpress.com / © m42; 5-tv.ru
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В небе закрутилась гигантская воронка, сметая все на пути.
До сих пор не во все дома жителей Псковской области вернулось электричество. Небольшой смерч поднялся над озером и к жилым домам подошел уже почти огромным торнадо. В небе закрутилась гигантская воронка, сметая все на пути.
Повреждена электроподстанция, и часть часть дорог еще перекрыта — все завалено обломками зданий и деревьями.
Ранее 5-tv.ru писал, что по Москве объявлен риск формирования смерчей. Столицу уже накрыл мощный циклон, самый пик непогоды ожидается до 17:00.
МЧС напоминает, что смерч — это сильный атмосферный вихрь диаметром до тысячи метров, со скоростью вращения воздуха внутри до 100 метров в секунду. Зачастую смерчи образуются в грозовых облаках и могут действовать до нескольких часов. Это природное явление обладает разрушительной силой.
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