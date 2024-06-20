Все завалено обломками и деревьями: торнадо обрушился на Псковскую область

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Торнадо обрушился на Псковскую область

Фото, видео: www.globallookpress.com / © m42; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В небе закрутилась гигантская воронка, сметая все на пути.

До сих пор не во все дома жителей Псковской области вернулось электричество. Небольшой смерч поднялся над озером и к жилым домам подошел уже почти огромным торнадо. В небе закрутилась гигантская воронка, сметая все на пути.

Повреждена электроподстанция, и часть часть дорог еще перекрыта — все завалено обломками зданий и деревьями.

Ранее 5-tv.ru писал, что по Москве объявлен риск формирования смерчей. Столицу уже накрыл мощный циклон, самый пик непогоды ожидается до 17:00.

МЧС напоминает, что смерч — это сильный атмосферный вихрь диаметром до тысячи метров, со скоростью вращения воздуха внутри до 100 метров в секунду. Зачастую смерчи образуются в грозовых облаках и могут действовать до нескольких часов. Это природное явление обладает разрушительной силой.

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