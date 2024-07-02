Знойная жара бьет рекорды: когда в России станет прохладнее

Во многих городах в первую неделю июля обновляются максимальные значения. Как спастись от такой жары и что в такую погоду лучше не делать?

Знойная жара застала ряд регионов России в начале июля. В Москве температура продолжает расти. Однако уже на следующей неделе, согласно прогнозам, жара пойдет на спад. Подробнее о погоде в Москве и других городах России, о том, когда станет прохладнее, а также как защитить себя — читайте в материале 5-tv.ru.

Почему в России так жарко в июле

Во многих городах в первую неделю июля обновляются температурные рекорды. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. Так, 2 июля в Москве днем был побит рекорд 1949 года, температура составила плюс 31 градус. Позднее уже обновился новый максимум — 31,9 градуса, который фиксировался в 1890-м.

При этом аномальная погода зафиксирована и в других регионах страны. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале, 1 июля было очень жарким в Санкт-Петербурге (плюс 33,2 градуса), Чите (плюс 34,3), Пскове (плюс 34,3), Херсоне (плюс 35,9), а также многих других городах. Про второй день июля синоптик также сообщал, что ожидается палящий зной, которого не было в столице уже 134 года.

Тишковец еще 30 июня рассказывал, что аномальную жару обеспечивают «гребень азорского антициклона, юго-западные потоки которого несут раскаленный воздух из Северной Африки».

Читайте также Тропики в городе: Москва и Петербург переживают аномальную жару

Когда спадет знойная жара в России

В Москве, как обещают синоптики, жара будет стоять до конца рабочей недели. Так, со вторника по четверг прогнозируется от плюс 33 до плюс 35 градусов днем. В дальнейшем же жара покинет Москву.

Тишковец сообщал, что в вечерний час пик в пятницу, 5 июля, на столицу обрушатся залповые ливни интенсивностью до 30 миллиметров. Возможны подтопления и падение деревьев. В этот день ожидается температура до плюс 29 градусов.

В выходные дни погода практически вернется к норме. Отметки на столбиках термометра остановятся примерно на уровне плюс 25 градусов.

В Санкт-Петербурге температура уже спала до привычных значений. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», она будет такой практически весь июль.

В Пскове жаркие дни тоже закончились, теперь город накрыли дожди. Средняя температура на протяжении всего июля будет держаться на уровне плюс 25 градусов.

При этом в Чите ожидается, что жаркая погода продержится почти весь месяц. Ближайшие дожди, вероятно, настигнут местных жителей только в середине следующей недели.

Погода в Сочи прогнозируется следующая: в первую половину июля в городе-курорте возможны небольшие дожди. Что касается температуры, то в среднем она будет держаться на отметке плюс 28 градусов.

В Ростове-на-Дону средний уровень температуры в текущем месяце составит 30,5 градуса тепла. Однако июль в 2024 году для ростовчан станет особенно жарким. В некоторые дни температура будет повышаться даже до плюс 37 градусов. В конце июля ожидаются небольшие дожди.

Как защитить себя от жары

Совет первый: в жару в первую очередь рекомендуется следить за количеством потребляемой воды. Объем должен быть больше обычного. Дело в том, что во время жары более активно происходит потоотделение и вывод веществ из организма. При выборе жидкости стоит отказаться от чрезмерного употребления кофе и алкоголя.

Совет второй: используйте гигиенические средства. В такие моменты, когда в жару необходимо выйти на улицу, следует в первую очередь одеваться в светлую одежду из натуральных тканей, а также использовать специальные средства для защиты кожи от обгорания. Не лучшим временем для прогулок считается период с 11:00 до 18:00.

Читайте также Беспощадное лето: как защитить квартиру от жары

Совет третий: придерживайтесь правильного питания. В жару рекомендуется есть меньше и потреблять именно низкокалорийную еду. Предпочтительно в рацион включить каши, творог, овощные салаты, а также окрошку, свекольник или другие холодные супы. Отказаться в жару лучше от соленого и жареного.

Совет четвертый: проветривайте помещения. В период жары температура в здании должна быть комфортной, но не ниже 23 градусов. На ночь следует оставлять окна открытыми, а днем закрывать их.

Ранее 5-tv.ru писал, что воздух в Москве 2 июля 2024 года прогрелся до 33 градусов. В столице действует «оранжевый» — предпоследний — уровень погодной опасности. Медики напоминают жителям о мерах предосторожности в период жары: советуют пить больше воды и не оставаться надолго под палящим солнцем.