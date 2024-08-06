«По горло в воде»: хитрость из старых фильмов помогла ВС РФ взять «Муравейник»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

ВС РФ взяли укрепрайон ВСУ «Муравейник» с помощью хитрости из старых фильмов

«По горло в воде»: хитрость из старых фильмов помогла ВС РФ взять «Муравейник»

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Разветвленная сеть окопов и подземных бункеров считалась неприступным препятствием на пути российской армии.

Считавшийся неприступным укрепрайон украинских боевиков «Муравейник» в районе Донецкого аэропорта российским бойцам помогла взять хитрость из старых фильмов. Об этом изданию KP.RU рассказал российский военнослужащий, участник штурма укрепрайона с позывным «Славян».

По его словам, российские бойцы прозвали «Муравейник» проклятым местом, так как штурмовать его было крайне сложно.

«Там накопано! Вот это все, под „зеленкой“ — сплошная сеть окопов, строить начали еще с 2014-15 годов. Вот здесь, выше, после поляны, по лесопосадке пошли сплошные траншеи. Блиндажи по 12 метров глубиной! Семь метров спускаешься до лестничного пролета, потом еще пять метров», — рассказал «Славян».

Радиоперехваты позволяли судить, что в недрах «Муравейника», глубоко под землей, засели не только украинские неонацисты, но иностранные боевики — шведы и боливийцы.

Попытки взять позиции «лихим наскоком», по словам бойца, не увенчались успехом. Пришлось идти на хитрость. Чтобы выкурить противника из подземелий, два подразделения — Пятая бригада и «Шторм» — атаковали «Муравейник» с двух сторон, двигаясь навстречу друг другу. Таких клещей бандеровцы не выдержали.

В ходе атаки российским бойцам пришлось преодолеть водохранилище. Сделали они это, по словам «Славяна», как «в старых фильмах — по горло в воде, в камышах, ночью». Поскольку дроны с тепловизорами «не видят» голову человека в каске, для противника случился фатальный сюрприз, пояснил военный.

Как рассказывал 5-tv.ru, представляющий собой разветвленную сеть окопов укрепрайон «Муравейник» российские войска отбили у украинских боевиков и полностью зачистили в ноябре 2022 года. ВСУ пытались вернуть свои бывшие позиции, но в ходе ожесточенных боев понесли еще большие потери в живой силе и технике.

Тема:
Спецоперация
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