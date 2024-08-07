Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 203 0

В результате обстрела ВСУ пострадали десятки людей, в том числе дети.

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Москва готова принять всех пострадавших в результате массированного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области. Об этом в личном Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Окажем всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что в Курскую область уже направили московских врачей для помощи пострадавшим людям. Мэр также заявил о недопустимости подобных атак в отношении мирных жителей.

Стоит упомянуть, что в результате обстрела Курской области 6 августа пострадали как минимум 24 человека — один из них находился в тяжелом состоянии. Причем больше половины из них пришлось экстренно госпитализировать после атаки украинских боевиков.

После обстрела ВСУ были практически полностью уничтожены дома в центре города Суджи в Курской области. Согласно опубликованным кадрам, улица была усеяна многочисленными обломками — а в земле виднелась глубокая воронка.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о попытке 300 украинских боевиков прорваться через курскую границу на территорию России. Стоит упомянуть, что националисты в итоге понесли поражение.

Тема:
Спецоперация
7 авг
«Должны делать все»: Путин призвал регионы оказать помощь Курской области
7 авг
«Там все-таки люди»: последние данные о ситуации в Курской области после атаки ВСУ
7 авг
ВС РФ применяют модифицированные противотанковые комплексы под Угледаром
7 авг
«Один народ»: в Курске выстроились очереди для сдачи крови раненным при атаке ВСУ
7 авг
«Неизбирательная стрельба»: Путин назвал провокацией атаку ВСУ на Курскую область
7 авг
Удар по ВСУ в Часов Яре: армия России продолжает освобождать территории в ДНР
7 авг
В Курской области отменили все массовые мероприятия из-за обстрелов ВСУ
7 авг
Минобороны России сообщило о больших потерях ВСУ при атаке на Курскую область
7 авг
Единовременные выплаты получили почти все семьи погибших на СВО добровольцев
7 авг
Шесть детей: в Минздраве уточнили число пострадавших при атаке на Курскую область
+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
85.16
0.21 93.03
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:44
Может ли сотрудник рассчитывать на годовую премию при увольнении?
16:31
Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области
16:15
«Должны делать все»: Путин призвал регионы оказать помощь Курской области
16:13
Зарабатывает в 30 раз меньше и снимает квартиру: что известно о новом ухажере Бородиной
16:02
«Там все-таки люди»: последние данные о ситуации в Курской области после атаки ВСУ
15:51
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в московской квартире

Сейчас читают

«Газпром» прикрыл Европу от ненадежных «молекул свободы»
Вслед за Глюкозой? На страничке МакSим разразился скандал после дикого танца: «Я не пьяная»
«Один народ»: в Курске выстроились очереди для сдачи крови раненным при атаке ВСУ
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака