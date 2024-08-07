Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

В результате обстрела ВСУ пострадали десятки людей, в том числе дети.
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru
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Москва готова принять всех пострадавших в результате массированного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области. Об этом в личном Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Окажем всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул мэр Москвы.
Собянин подчеркнул, что в Курскую область уже направили московских врачей для помощи пострадавшим людям. Мэр также заявил о недопустимости подобных атак в отношении мирных жителей.
Стоит упомянуть, что в результате обстрела Курской области 6 августа пострадали как минимум 24 человека — один из них находился в тяжелом состоянии. Причем больше половины из них пришлось экстренно госпитализировать после атаки украинских боевиков.
После обстрела ВСУ были практически полностью уничтожены дома в центре города Суджи в Курской области. Согласно опубликованным кадрам, улица была усеяна многочисленными обломками — а в земле виднелась глубокая воронка.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о попытке 300 украинских боевиков прорваться через курскую границу на территорию России. Стоит упомянуть, что националисты в итоге понесли поражение.
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