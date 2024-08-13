Он призвал сослуживцев сложить в оружие и покинуть позиции.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает боевиков на смерть, отправляя на фронт. Их считают в киевском режиме пушечным мясом. Об этом рассказал пленный украинский боевик 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Смуг, передает пресс-служба Минобороны России.

Смуг поделился, что его вместе с сослуживцами вывезли на линию соприкосновения ночью на автомобиле. При этом боевики не знали, куда и зачем едут. Сначала командир сказал, что они пробудут три дня на фронте, а потом еще пять.

«Я знал, что мы идем на смерть. Я обвиняю своего командира, потому что он не прав. Меня кинул в беде, а товарищ погиб. Если командир ничего не боится, так пусть идет в бой, пусть на своей шкуре прочувствует, что это такое», — сказал Смуг.

Он призвал украинских боевиков сложить оружие и покинуть позиции, ведь «смысла воевать нет». Смуг также рассказал об отношении командиров к боевикам ВСУ.

«Нас командование за людей не считало, за скот держали, пушечным мясом. Мы ему не нужны, ему деньги нужны, а не солдаты», — сказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области. Пятерых боевиков 80-й ОДШБ захватили под селом Мартыновка.