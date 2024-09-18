Уже неоднократно заявлялось, что Запад принял решение по вопросу атак на территории России.

Несерьезное отношение к заявлению президента России Владимира Путина о последствиях разрешения для ВСУ наносить удары вглубь РФ западным оружием является недальновидным шагом. Позиция генсека НАТО Йенса Столтенберга по данному вопросу - провокационная и опасная. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Такое показное желание не принимать в серьезное внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Я скорее склонен это отнести к „уходящей натуре“ господина Столтенберга. Ясно, что через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова, но позиция чрезвычайно провокационная и опасная», — сказал он.

В четверг, 12 сентября, глава российского государства Владимир Путин заявил, что речь уже не идет о разрешении Киеву наносить по территории РФ удары западным оружием. В настоящий момент главный вопрос — готов ли Запад стать участником конфликта на Украине. В этом случае Москва будет отвечать в соответствии с поступающими угрозами.

Прежде сообщалось, что Запад уже принял решение об ударах вглубь России. Штаты и Великобритания прежде выписывали Украине «все карт-бланши и индульгенции» об использовании западного орудия, подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Столтенберга, Украина якобы имеет все законные основания поражать «свои» цели на территории России.