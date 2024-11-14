«Даже хуже»: Лавров сравнил слова Трампа о конфликте на Украине с Минскими соглашениями

США будут всегда стремиться контролировать все, что происходит в пространстве НАТО, подчеркнул глава МИД РФ.

Заявление набравшего большинство голосов на выборах президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине за 24 часа не стоит внимания. Такие слова похожи на Минские договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Новый мир» Марине Ким.

«Это те же самые Минские договоренности, только в новой „упаковке“. Даже хуже. Минские договоренности были окончательные, если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», — сказал он.

Министр уверен, что принципиальное отношение американцев к украинским и европейским делам не изменится. По его словам, Соединенные Штаты всегда будут стремиться контролировать все происходящее в пространстве НАТО. Сегодня Европейский союз является тем же самым, что и Североатлантический альянс в военно-политическом плане. Как США собираются выполнять свой контроль в новых условиях, гадать Лавров отказывается. Однако он уверен, что Вашингтон «захочет оставить эти процессы под своим контролем».

Вместе с тем глава МИД РФ напомнил, что Запад «проглатывал» отказ властей Украины предоставить части Донбасса особый статус в виде права разговаривать на родном языке.

«Запад это все „проглатывал“, несмотря на наши многочисленные напоминания о первопричинах этого конфликта, среди которых не только втягивание Украины в НАТО, но и законодательное, сознательное истребление всего русского», — подчеркнул министр.

Выборы президента США

Выборы американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— экс-президент Дональд Трамп.

На выборах Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация 47-го президента Штатов состоится 20 января 2025 года. В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, если станет президентом. Политик обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, а также завершить украинский конфликт.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны Германии Борис Писториус боится решений Трампа по Украине. против сделки между президентом США и лидером России Владимиром Путиным.