За минувшую ночь в Ростовской области уничтожили 11 беспилотников
О ситуации доложил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над Ростовской областью 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Дроны были сбиты под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в курском приграничье противника уничтожают «Молнии-2». Это новые беспилотники самолетного типа. У них есть ряд преимуществ над классическими квадрокоптерами, например, дистанция, дальность и грузоподъемность. Кроме того, эти дроны оснащены катапультой. Управляются «Молнии -2» при помощи пульта и специальных очков.
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