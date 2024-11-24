Российские военные передали через «Народный фронт» поздравления матерям

Российские военнослужащие — участники спецоперации с помощью волонтеров «Народного фронта» передали своим мамам поздравления с Днем матери. Об этом рассказали в пресс-службе движения.

Так, поздравления получила жительница Республики Алтай, мать десантника Людмила Скоркина. Женщина призналась, что очень гордится сыном, который освобождал Артемовск, в боях под Часовым Яром был тяжело ранен, а после восстановления снова вернулся в зону боев.

«Первый год был очень тяжелым — он не выходил на связь, всегда помогала молитва. Я верила, что он вернется и все будет хорошо, и в это всегда надо верить», — поделилась мама бойца.

Проживающая в Приморском крае Елена Голубцова рассказала, что все мужчины в ее семье — военные. В том числе сын, который с лета участвует в спецоперации.

Сама женщина с мужем помогает российским бойцам. Недавно они купили автомобиль-внедорожник, который с помощью «Народного фронта» отправят на передовую.

«Я знаю, что нужно быть сильной… И всегда помогает молитва. У меня никогда не было слова „если“. Они вернутся, все вернутся», — уверена женщина.

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