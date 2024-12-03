ВС РФ освободили населенные пункты Новодаровка и Романовка

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 67 0

Российские войска продолжают делать успехи при выполнении задач спецоперации.

ВС РФ освободили населенные пункты Новодаровка и Романовка

Фото: Река Александр/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в ходе выполнения задач специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В частности, подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили Романовку в Донецкой народной республике (ДНР). При этом было нанесено поражение ВСУ в районах Константиновки, Дачного и Славянска. Там противник потерял до 370 боевиков, боевую машину пехоты, пять авто и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также подразделения «Восточной» группировки войск освободили Новодаровку в Запорожской области. Они нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь в ДНР. Отражены две контратаки.

В ходе боев ВСУ потеряли до 155 боевиков, а еще танк, четыре боевые бронированные машины, пять авто и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Ранее 5-tv.ru писал, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ. Атаку корректировали с помощью БПЛА, что позволило потратить наименьшее количество боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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