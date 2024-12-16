Ветер до 29 метров в секунду: в школах под Калининградом объявили свободное посещение

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В школах Калининградской области объявили свободное посещение из-за непогоды

В школах под Калининградом объявили свободное посещение из-за непогоды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Погода

Если ситуация ухудшится, то всех учащихся переведут на дистанционное обучение.

Из-за прогнозируемого шторма в Калининградской области объявили свободное посещение образовательных учреждений. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

«Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра», — отметил он.

По данным МЧС, ветер может достичь 25-29 метров в секунду, что очень опасно для находящихся на улице. Поэтому Беспрозванных призвал без серьезной надобности не выходить из дома. А если ситуация ухудшится, то всех учащихся переведут на дистанционное обучение.

«Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Прошу всех быть осторожными!» — заключил он.

К слову, накануне из-за непогоды более 50 тысяч человек остались без электричества в нескольких городах и районах Дагестана. Также сообщалось, что специалисты предпринимают меры для оперативного восстановления электроснабжения жителям Дагестана. Завершить работы энергетики планируют до конца дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что порядка 500 грузовиков застряли на границе Казахстана и России из-за непогоды.

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