Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрывы бомбы в ЛНР подростков

Все они до сих пор находятся под наблюдением специалистов.

Пострадавшие при взрыве в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) подростки остаются под наблюдением врачей, их состояние оценивается, как стабильно тяжелое. Об этом в Telegram-канале местного правительства заявила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко.

«Проведенная терапия позволяет надеяться на положительную динамику. Дети все в сознании, дышат самостоятельно, встают с постели. Проведены телемедицинские консультации со специалистами из федеральных клиник», — значится в сообщении чиновника.

При этом, трое из пострадавших остаются в реанимации, остальные получаются медпомощь в травматологическом, хирургическом и офтальмологическом отделениях детской республиканской больницы.

Напомним, семеро несовершеннолетних жителей Лисичанска в ЛНР пострадали от взрыва неустановленного устройства 30 декабря 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры последствий ракетного удара ВСУ по Рыльску. По предварительным данным, украинские боевики нанесли удар по Курской области западными ракетами. По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, погибли шесть человек, включая одного ребенка. Еще десять мирных граждан, один из которых — 13-летний подросток, получили ранения и были госпитализированы в Центральную районную больницу.