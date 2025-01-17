Российские военные сообщают о дефиците западной техники у ВСУ

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ВС РФ: у ВСУ стало меньше западной техники

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На кураховском направлении наши беспилотники уничтожили укрепления неприятеля.

На Кураховском направлении спецоперации наши ударные FPV-дроны уничтожили мощную систему украинских оборонительных укреплений. Также операторы беспилотников заметили в одном районе дефицит зарубежной техники. Вероятно, сказывается отсутствие новых поставок с Запада.

«Практически с начала СВО мы обратили внимание, что у них очень много всего западного. Сейчас этого всего меньше стало. Это ощущается. То есть даже новости нам не нужно смотреть — мы это видим, да. Если раньше была бронированная техника западных образцов, сейчас уже советская техника. То есть, скорее всего, восстановленная с тех времен», — рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Биллардо».

А за украинскими дронами устроили настоящую охоту наши снайперы. Они долго выслеживали группу больших беспилотников типа «Баба Яга», вычислили график их ротации, а затем устроили им засаду, расстреляв дроны с расстояния около 50 метров.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские танкисты нанесли удар по позициям ВСУ.

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