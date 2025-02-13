За месяц ВСУ совершили более 700 атак на Брянскую область

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 19 0

Около двух тысяч домов были повреждены в результате действий националистов.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Брянская область понесла серьезные потери в течение прошлого месяца в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом доложил губернатор региона Александр Богомаз на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушены. 70 социальных объектов разрушены и повреждены. И 149 — это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства», — предоставил отчет Богомаз.

В ходе доклада губернатор подчеркнул, что Брянская область, являясь приграничным регионом, регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Кроме того, среди мирного населения также есть жертвы.

Александр Богомаз отметил, что на возмещение ущерба из областного бюджета жителям региона выплатили свыше 500 миллионов рублей, а предприятиям — более 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Водяное Второе.

Тема:
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