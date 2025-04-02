За ночь над Россией сбили 93 беспилотника

Силы ПВО России уничтожили за ночь 93 украинских беспилотника
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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ВСУ атаковали три региона РФ.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 93 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.
Всего ВСУ атаковали три региона России. Больше всего беспилотников было направлено на территорию Курской области — 87. Четыре аппарата перехвачены в Ростовской области, и два БПЛА сбили над Белгородской.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что снайперы Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» и две пулеметные точки противника у Часового Яра.
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