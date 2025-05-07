Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на столицу беспилотников

Ранее мэр сообщил о ликвидации семи летевших на Москву БПЛА.
Фото: Патрин Александр/ТАСС
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно ликвидировали еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) боевиков ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом стало известно из заявления мэра столицы Сергея Собянина, которое было сделано 7 мая.
«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на месте крушения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) работают сотрудники экстренных служб.
В этот же день Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.
Министерство обороны 6 мая сообщило, что за один вечер были сбиты 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над шестью регионами Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве появится мост-парус. Известно, что новое сооружение соединит Филевский Парк с Северо-Западной хордой.
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