Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии прошел в Москве

В Москве состоялась церемония награждения победителей XIX Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. В состязаниях приняли участие 17 команд. Спортивное событие в этом году было посвящено памяти защитников Отечества, погибших при исполнении служебного долга. В качестве поддержки родственникам героев, отдавших жизнь на полях спецоперации, вручили ключи от новых автомобилей.

В рамках благотворительной акции «Мы помним» врио начальника Главного управления по работе с личным составом МВД России Дмитрий Архипов вручил ключи от автомобилей вдовам старшего лейтенанта полиции Мергена Нимгирова и старшего сержанта полиции Андрея Строева. Оба погибли в результате ракетных обстрелов.

В турнире соревновались представители Министерства внутренних дел (МВД), Минобороны, МЧС, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы охраны (ФСО), Федеральной налоговой службы (ФНС) России, а также силовые структуры Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Все участники — действующие сотрудники или военнослужащие. На церемонии их приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«За прошедшее время турнир укрепил свой авторитет и стал одним из значимых международных спортивных мероприятий, объединяющих полицейских, военнослужащих, спасателей, представителей органов безопасности правопорядка из России и других государств», — сказал он.

Дзюдо — вид спортивного единоборства родом из Японии. Как рассказали в пресс-службе МВД в социальных сетях, в России элементы этой борьбы впервые стали использовать при подготовке полицейских в 1902 году в Петербургской полицейской школе. Сегодня дзюдо — олимпийский вид спорта. По итогам турнира в 2025 году первое место завоевала команда Росгвардии.

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