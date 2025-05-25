Силы ПВО сбили три летевших на Москву беспилотника ВСУ

Всего в России с вечера 20 мая ликвидировано около 1,2 тысячи украинских БПЛА.
Фото: © РИА Новости/Константин Морозов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были запущены в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Всего за 25 мая в Москве отражены атаки 11 беспилотников. По России число ликвидированных дронов достигло 110 штук.
По информации Министерства обороны РФ, с вечера 20 мая силы ПВО уничтожили около 1,2 тысячи украинских БПЛА. Из них по территориям мирных граждан пытались нанести удар почти 800 беспилотников.
Такую массированную атаку дронами ВСУ в Министерстве иностранных дел назвали «попыткой сорвать мирные переговоры, начатые в Стамбуле».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курской области вертолет президента РФ Владимира Путина попал в эпицентр атак киевского режима. Инцидент произошел во время рабочего визита главы государства в регион.
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