Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Причиной изменений стали предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.

Шестидневная рабочая неделя в октябре 2025

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
День народного единства

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября — с 27 октября по 1 ноября. Это связано с переносом выходных дней в честь Дня народного единства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час, вне зависимости от продолжительности смены сотрудников. Перенос выходного с субботы на понедельник, 3 ноября, позволит россиянам получить длинные выходные накануне.

Также отмечается, что 31 декабря 2025 года в России будет выходным днем, что сделает новогодние праздники более продолжительными.

Ранее сообщалось, что с  1 октября 2025 года в России вступает в силу ряд новых постановлений Правительства, направленных на повышение социальной поддержки и улучшение условий труда. Одним из важных решений стало повышение должностных окладов работников федеральных государственных органов на 7,6%. Это касается как гражданских служащих, так и военных, включая сотрудников силовых структур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
День народного единства
