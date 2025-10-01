Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя

Причиной изменений стали предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства.
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября — с 27 октября по 1 ноября. Это связано с переносом выходных дней в честь Дня народного единства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
Рабочий день в субботу, 1 ноября, будет сокращен на один час, вне зависимости от продолжительности смены сотрудников. Перенос выходного с субботы на понедельник, 3 ноября, позволит россиянам получить длинные выходные накануне.
Также отмечается, что 31 декабря 2025 года в России будет выходным днем, что сделает новогодние праздники более продолжительными.
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2025 года в России вступает в силу ряд новых постановлений Правительства, направленных на повышение социальной поддержки и улучшение условий труда. Одним из важных решений стало повышение должностных окладов работников федеральных государственных органов на 7,6%. Это касается как гражданских служащих, так и военных, включая сотрудников силовых структур.
