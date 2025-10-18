Силы ПВО уничтожили девять БПЛА в Воронежской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По его словам, российскими военными силами были ликвидированы дроны, которые атаковали Воронеж, а также четыре района области.

Глава региона позже опубликовал заявление, что режим непосредственной опасности БПЛА в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах отменен. Он уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Тем не менее, режим опасности атаки вражеских дронов сохраняется на всей территории региона.

Вечером 17 октября Гусев обратился к жителям Воронежской области с призывом сохранять спокойствие во время объявленной угрозы, соблюдать меры безопасности и следить за дальнейшими оповещениями от правительства региона или от МЧС России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области скончался мужчина.

