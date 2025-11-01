В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона

Мужчина работал водителем дальних рейсов.
Фото: Telegram/Администрация Главы РД/agiprd
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уроженца Республики Дагестан Шамиля Гамидова наградили за помощь военным в обезвреживании 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иркутской области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы региона Сергея Меликова в Telegram-канале.
«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», — отметил политик в сообщении.
По информации пресс-службы главы Дагестана, Гамидов является водителем дальних рейсов. Он пришел на выручку военным в Иркутской области, чтобы блокировать взлеты беспилотников, запускающихся из фуры для ударов по местному аэродрому.
Уточнялось, что мужчине выдали награду — медаль «За проявленное мужество».
До этого, 1 июня, в Минобороны России передавали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) террористически атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Боевики киевского режима применили FPV-дроны.
Ранее 5-tv.ru писал, что концерн «Калашников» готов запустить серийное производство разведывательных дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 нояб
- Силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов над регионами России
- 1 нояб
- В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
- 1 нояб
- Российские силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников за ночь
- 1 нояб
- Силы ПВО России за три часа перехватили 38 украинских беспилотников
- 31 окт
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 130 украинских дронов над регионами РФ
- 31 окт
- Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за два часа
- 30 окт
- Российские силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников за ночь
- 29 окт
- Два человека пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Белгородской области
- 29 окт
- Беспилотники ВСУ повредили предприятие в Брянской области
- 29 окт
- Силы ПВО России сбили 100 украинских беспилотников за ночь
Читайте также
100%
Нашли ошибку?