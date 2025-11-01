В Дагестане наградили обезвредившего 30 беспилотников ВСУ уроженца региона

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 77 0

Мужчина работал водителем дальних рейсов.

Какую награду вручили жителю Дагестана за уничтожение БПЛА

Фото: Telegram/Администрация Главы РД/agiprd

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Уроженца Республики Дагестан Шамиля Гамидова наградили за помощь военным в обезвреживании 30 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Иркутской области. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы главы региона Сергея Меликова в Telegram-канале.

«Благодаря решительным действиям нашего земляка удалось обезвредить около 30 дронов, запрограммированных на атаку по ракетоносцам и другим самолетам Вооруженных сил. Поздравляю, Шамиль, с заслуженной наградой», — отметил политик в сообщении.

По информации пресс-службы главы Дагестана, Гамидов является водителем дальних рейсов. Он пришел на выручку военным в Иркутской области, чтобы блокировать взлеты беспилотников, запускающихся из фуры для ударов по местному аэродрому.

Уточнялось, что мужчине выдали награду — медаль «За проявленное мужество».

До этого, 1 июня, в Минобороны России передавали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) террористически атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Боевики киевского режима применили FPV-дроны.

Ранее 5-tv.ru писал, что концерн «Калашников» готов запустить серийное производство разведывательных дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

