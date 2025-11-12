Силы ПВО России за ночь перехватили 22 украинских беспилотника

ВСУ попытались атаковать семь регионов РФ.
Фото: © РИА Новости/ Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 22 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 11 ноября до 7:00 12 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА)», — проинформировало ведомство.
Всего ВСУ попытались атаковать семь регионов России. Больше всего дронов было сбито над территорией Ростовской области — восемь аппаратов. Четыре беспилотника были перехвачены в небе над Ставропольским краем. По три БПЛА уничтожили над Орловской и Брянской областями. Два дрона были уничтожены в Тульской области. По одному беспилотнику сбили в небе над Калужской областью и Московским регионом.
Территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 11 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 37 беспилотников ВСУ
- 11 нояб
- В Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры
- 10 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 71 украинский дрон
- 8 нояб
- Украинские БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области
- 8 нояб
- Силы ПВО РФ уничтожили 79 украинских дронов над регионами страны
- 8 нояб
- Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области
- 7 нояб
- Силы ПВО России сбили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами
- 6 нояб
- В Волгореченске детсады и школы закрыли после атаки дронов ВСУ
- 6 нояб
- Силы ПВО России за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников
- 5 нояб
- Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 40 дронов боевиков ВСУ над Россией
Читайте также
87%
Нашли ошибку?