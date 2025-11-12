Силы ПВО России за ночь перехватили 22 украинских беспилотника

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 22 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 11 ноября до 7:00 12 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА)», — проинформировало ведомство.

Всего ВСУ попытались атаковать семь регионов России. Больше всего дронов было сбито над территорией Ростовской области — восемь аппаратов. Четыре беспилотника были перехвачены в небе над Ставропольским краем. По три БПЛА уничтожили над Орловской и Брянской областями. Два дрона были уничтожены в Тульской области. По одному беспилотнику сбили в небе над Калужской областью и Московским регионом.

Территории России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Саратовской области БПЛА повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.