В Курской области установят памятник бойцам из КНДР

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Скульпторы выбирают место для будущего мемориала.

Где установят памятник военным из КНДР

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

В Курской области установят мемориал, посвященный военным из КНДР, участвовавшим в защите региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.

Место для памятника пока не выбрано. Скульптор отметил, что у студии большой штат и над изваянием будет работать творческий коллектив из нескольких мастеров.

Корейские военнослужащие участвовали в боях против украинских боевиков, которые в 2024 году вторглись в Курскую область. В апреле 2025 года Пхеньян официально признал их присутствие в зоне боевых действий. Также бойцы из КНДР участвовали в последующем разминировании территории Курской области.

В августе 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи, что российский народ никогда не забудет подвиг северокорейских солдат. В ответ в дипведомстве КНДР выразили уверенность в дальнейшем расширении партнерства с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Курская область
