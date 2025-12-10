В Курской области установят памятник бойцам из КНДР

Скульпторы выбирают место для будущего мемориала.
Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Курской области установят мемориал, посвященный военным из КНДР, участвовавшим в защите региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Чебаненко.
Место для памятника пока не выбрано. Скульптор отметил, что у студии большой штат и над изваянием будет работать творческий коллектив из нескольких мастеров.
Корейские военнослужащие участвовали в боях против украинских боевиков, которые в 2024 году вторглись в Курскую область. В апреле 2025 года Пхеньян официально признал их присутствие в зоне боевых действий. Также бойцы из КНДР участвовали в последующем разминировании территории Курской области.
В августе 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи, что российский народ никогда не забудет подвиг северокорейских солдат. В ответ в дипведомстве КНДР выразили уверенность в дальнейшем расширении партнерства с Россией.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 дек
- Хинштейн рассказал Путину о происхождении Колобка
- 2 дек
- Хинштейн: все проблемные темы Курской области обсуждаются совместно с жителями
- 30 нояб
- В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены 26 домов
- 29 нояб
- В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
- 26 нояб
- Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
- 24 нояб
- Силы ПВО за шесть часов уничтожили 40 БПЛА над регионами России
- 22 нояб
- Из-за атаки ВСУ по Рыльску три тысячи человек остались без электричества
- 14 нояб
- «Не забудем никогда»: работу саперов из КНДР в Курской области высоко оценили в Кремле
- 14 нояб
- С родной землей и роботом: как работают саперы из КНДР в Курской области
- 14 нояб
- Саперы из КНДР приняли участие в разминировании Курской области
Читайте также
93%
Нашли ошибку?