Корги в дикой природе: почему собака не вывела пропавшую семью Усольцевых из тайги

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 145 0

Приоритетной версией исчезновения остается несчастный случай.

Почему собака не вывела пропавшую семью Усольцевых из тайги

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Кинолог Круглов: из-за своего строения корги бы не вывела Усольцевых из тайги

Корги, которая пропала вместе с семьей Усольцевых в Красноярском крае, не смогла бы их вывести из тайги в силу своих физиологических особенностей — коротких лап и длинного тела. Об этом РИА Новости рассказал инструктор-дрессировщик из Красноярска Андрей Круглов.

По его словам, корги относится к комнатным породам собак, ей не присущи те умения ориентации в лесу, как овчарке или лайке. Кроме того, особенности тела скорее мешали бы прохождению в тайге.

«Нет, не могла (вывести. — Прим. ред.). Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка. Корги по пересеченной местности сама не в состоянии двигаться: длинноформатная собака, ей тяжело передвигаться на коротеньких ножках. Куда она человека может вывести? Только куда-нибудь в овраг, в который она сама провалится», — пояснил эксперт.

Трагические события в окрестностях поселка Кутурчин начались в воскресенье, 28 сентября, когда 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы, а еще их собака породы корги вышли из поселка и отправились в поход к горе Буратинка. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. К поискам сразу подключился старший сын Ирины Усольцевой Данил и спасатели.

По факту пропажи семьи правоохранительные органы уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц. Однако основной гипотезой следствия остается несчастный случай в условиях дикой природы.

Широкомасштабная поисковая операция завершились 12 октября 2025 года, после чего спасатели перешли к выполнению точечных проверок местности.

Изначально волонтеры планировали возобновить поиски семьи Усольцевых после схода снега и потепления. Однако, по последним данным, повторные мероприятия стартовали 30 января на территории деревни Кутурчин Партизанского района.

По словам адвоката Андрея Алешкина, пропавшую семью смогут признать погибшими в судебном порядке лишь спустя два года после их исчезновения. Для признания человека умершим важно не фиксирование промежутка времени, а детальное судебное разбирательство с предоставлением веских доказательств.

Однако 1 февраля стало известно, что повторные поиски Усольцевых не принесли результатов, несмотря на то, что спасатели работали вместе с правоохранителями в двух зонах предполагаемого исчезновения семьи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
