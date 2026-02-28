В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами

Израиль вместе с США без предупреждения атаковали 28 февраля Иран. Военные действия застали врасплох и российских туристов. Даже те, кто находится или намеревался поехать на отдых в страны Персидского залива — ОАЭ, Оман, Бахрейн — столкнулись с отменами и задержками рейсов, закрытым воздушным пространством и усиленными мерами безопасности.

Эксклюзивно 5-tv.ru российские туристы рассказали о том, как обстановка в регионе изменилась буквально за несколько часов.

Привыкли сидеть в бомбоубежищах

Жители Ирана и Израиля давно привыкли к такой жизни. У многих бомбоубежище находится прямо в доме, став частью их быта.

«У нас бомбоубежище прямо в доме, это наша спальня. Мы туда перенесли вещи на случай, если придется долго сидеть — снеки, воду, игрушки. Несколько раз за день мы получили уже сообщения на телефон о том, что необходимо находиться рядом с бомбоубежищем и ждать последующих указаний. Несколько раз это было», — с невероятным спокойствием рассказала россиянка, жительница Израиля Анна Кондратьева в разговоре с 5-tv.ru.

Из-за конфликта между Израилем и Ираном женщине вместе с семьей и соседями пришлось отказаться от привычного расписания. Долгие часы, пока страны обменивались ударами, Кондратьева с другими местными жителями сидела в обустроенном прямо в доме бомбоубежище и ждала вестей.

При этом все организации Ирана и Израиля, не связанные с эвакуацией и медицинской помощью, сразу же объявили о прекращении работы вплоть до 2 марта 2026 года. Однако даже такое положение не заставило местных жителей и живущих там россиян впасть в панику, помогла привычка.

«Но в целом, честно сказать, люди уже привыкли. Все довольно спокойно к этому относятся. Я не рассматриваю уезд никуда», — заявила Кондратьева.

«Все продолжают гулять и ходить»

Стоит отметить, что разгоревшийся конфликт в феврале 2026 года затронул не только Иран и Израиль, но и множество других приближенных стран. Взрывы раздались в ОАЭ, где проводят свой отпуск многие жители России. В их число также попала и наследница заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова.

Сразу после раздавшихся взрывов блогер вышла на связь со своими подписчиками. При этом ни в какое бомбоубежище дочь Заворотнюк не убежала, оставшись у себя в комнате. Как заявила Стрюкова, несмотря на сообщение об опасности и информации в различных СМИ, она ничего «серьезного» так и не заметила.

«Все очень спокойно. На улицах много людей, все продолжают гулять и ходить. ОАЭ не является ни одной из сторон конфликта, поэтому я надеюсь, что у нас все будет хорошо и спокойно», — резюмировала дочь актрисы.

Самолет развернули обратно

Военный конфликт нарушил все планы другого молодежного блогера Марию Камову, более известную под псевдонимом Маш Милаш: 28 февраля звезда социальных сетей улетела в Дубай, надеясь там отдохнуть и записать побольше курортного развлекательного контента, однако спустя четыре часа полета самолет развернули в Москву.

«Ну что, мы полетели в Дубай сегодня. Слетали, быстрая поездка получилась», — резюмировала блогер.

«Были сильные хлопки»

Как бы то ни было, большинство русских туристов разгоревшийся конфликт почти не затронул. Так, например, посетительница курорта в Дубае Екатерина Громова в разговоре с 5-tv.ru и вовсе подметила, что часть туристов продолжили отдыхать на пляже, несмотря на опасность.

«Пока все тут нормально. Люди не так сильно отдыхают на пляже, тем не менее все достаточно спокойно и таких прям откровенных хлопков нет. Но в районе 14:00 прям были сильные хлопки, сейчас только изредка», — заявила туристка.

Как подметила Громова, множество проблем у русских вызвали не столько атаки, сколько недостоверная информация, которую регулярно публиковали в различных иностранных каналах. Из-за этого люди не могли правильно оценить ситуацию и понять, что им нужно делать.

«В подвешенном состоянии находимся»

Особенно серьезно эскалацию на Ближнем Востоке ощутили те, кто пытался улететь из втянутых в конфликт стран или, напротив, хотел туда попасть на запланированный отдых.

Авиакомпании не стали сразу отменять рейсы, а откладывали их на неопределенное время. С такой проблемой столкнулись, например, туристы, ожидавшие своих рейсов в аэропорту Шереметьево.

«Собирались мы лететь в Абу-Даби. Пока никакой информации нет. На официальном сайте Шереметьево тоже никакой информации не имеется. То есть мы в подвешенном состоянии находимся, ждем хоть какой-то информации. Но по моим ощущениям рейс все же отменят», — поделился турист Евгений в разговоре с корреспондентом «Известий».

Ранее, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в центре Тегерана. Вскоре израильская армия сообщила о старте операции «Щит Иегуды», подчеркнув, что подготовка к ней велась совместно с США на протяжении последних четырех месяцев.

Впоследствии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. По его словам, действия направлены на нейтрализацию ядерной и ракетной программ исламской республики. Он также заявил, что Тегеран проигнорировал предупреждение Вашингтона после операции «Полуночный молот» в 2025 году и не отказался от возобновления ядерных разработок.

Трамп указал, что США намерены уничтожить ракетную инфраструктуру Ирана и не скрывает стремления добиться смены власти в стране. Американская операция получила название «Эпичный гнев».

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Израиль и Соединенные Штаты в агрессии, а также в нарушении территориальной целостности и национального суверенитета государства. В ведомстве заявили, что удары пришлись в том числе по жилым кварталам.

Иранские власти заявили о намерении ответить на действия американских и израильских военных. Сообщается, что удары были нанесены по ряду городов Израиля, а также по американским базам. По данным СМИ, напряженность распространяется и на соседние государства — взрывы произошли на территории ОАЭ, Бахрейна, Катара и Кувейта.