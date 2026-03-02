Путин обсудил по телефону с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке

|
Дарья Корзина
Телефонный разговор между лидерами двух стран был сосредоточен на последствиях американо-израильской агрессии против Ирана и возможных рисках для региона.

Путин и эмир Катара обсудили кризис на Ближнем Востоке

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили ключевые вопросы, связанные с нарастающим кризисом на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основное внимание в разговоре уделили текущей ситуации в регионе, спровоцированной действиями США и Израиля против Ирана. В Кремле подчеркнули, что агрессивные действия западных стран против Ирана грубо нарушили международное право, что привело к тяжелым последствиям для иранского народа и всей обстановки на Ближнем Востоке.

«Высказана обоюдная озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран. При этом выражена надежда, что ответные иранские действия не будут наносить ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре соседних стран, включая объекты туристической и транспортной отраслей», — сказано в сообщении.

Эмир Катара отметил, что в условиях растущей напряженности в регионе его страна высоко ценит поддержку России. Он также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Катаром в различных сферах, включая экономику и политику, продолжает оставаться важнейшим приоритетом для обеих стран.

В ходе разговора стороны отметили, чтонадеются на скорейшую деэскалацию текущего конфликта и возвращение к политико-дипломатическому решению вопросов. Как было подчеркнуто, восстановление диалога и поиск взаимоприемлемых решений должны основываться на принципах равноправия и взаимного уважения.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России в понедельник провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили эскалацию на Ближнем Востоке. В частности, речь шла об атаках Ирана по территории ОАЭ и других арабских государств.

