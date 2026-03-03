Сына погибшего Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
В исламской республике избрали нового аятоллу.
Фото: Reuters/Office of the Iranian Supreme Le
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Совет аятолл Ирана выбрал сына погибшего Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером страны, сообщает телеканал Iran International.
Напомним, в результате ударов Израиля и США по Исламской Республике, осуществленных 28 февраля, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Власти страны подтвердили его смерть в ночь на 1 марта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Литва объявила о готовности присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
- 4 мар
- Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
- 3 мар
- Макрон: Франция направит авианосную группу в Средиземное море
- 3 мар
- Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
- 3 мар
- Четырехлапые заложники конфликта: как собаки выживают под ударами в Иране
- 3 мар
- СМИ сообщили о громком взрыве в Дубае
- 3 мар
- Оглушительная тишина: в США и Европе все еще молчат об ударе по школе в Минабе
- 3 мар
- Ирано-израильский конфликт: основные события 3 марта
- 3 мар
- Иран назвал условия для возвращения к переговорам с США
- 3 мар
- Бахрейн, Катар, Оман и не только: в каких странах иранские ракеты настигли цели
Читайте также
86%
Нашли ошибку?