КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии
По американским кораблям нанесли удар крылатыми ракетами.
Фото: www.globallookpress.com/ Petty Officer 3rd Class Michael
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытался атаковать корабли военно-морского флота США в Саудовской Аравии. Об этом пишет агентство Sabereen news. Сообщается, что по кораблям ударили крылатыми ракетами.
Ранее элитные иранские военные заявили, что подбили американский эсминец в Индийском океане примерно в 650 километрах от побережья Ирана.
Кроме того, агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало об уничтожении истребителя F-15 Военно-воздушных сил США в небе над Кувейтом.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Исламской Республики Иран. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам, в результате чего погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.
Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и по американским базам в регионе — в конфликт оказались втянуты Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак и другие ближневосточные страны.
Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. В своем заявлении американский лидер Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Еще не нанесли решающий удар: ответные действия Ирана вскрыли слабые места в стратегии США и Израиля
- 4 мар
- Мирошник оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине
- 4 мар
- КСИР утверждает, что эсминец ВМС США в Индийском океане был поражен ракетами
- 4 мар
- История повторяется: нападение США на Иран предсказали еще 50 лет назад
- 4 мар
- Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана с покинувшими Иран россиянами
- 4 мар
- Иран установил полный контроль над Ормузским проливом
- 4 мар
- Литва объявила о готовности присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
- 4 мар
- Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
- 3 мар
- Армия Израиля заявила о нанесении удара по ядерному комплексу Ирана «Минзадехей»
- 3 мар
- Сына погибшего Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
Читайте также
86%
Нашли ошибку?