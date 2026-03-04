КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

По американским кораблям нанесли удар крылатыми ракетами.

Сколько кораблей США подбил Иран

Фото: www.globallookpress.com/ Petty Officer 3rd Class Michael

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытался атаковать корабли военно-морского флота США в Саудовской Аравии. Об этом пишет агентство Sabereen news. Сообщается, что по кораблям ударили крылатыми ракетами.

Ранее элитные иранские военные заявили, что подбили американский эсминец в Индийском океане примерно в 650 километрах от побережья Ирана.

Кроме того, агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало об уничтожении истребителя F-15 Военно-воздушных сил США в небе над Кувейтом.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Исламской Республики Иран. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам, в результате чего погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и по американским базам в регионе — в конфликт оказались втянуты Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак и другие ближневосточные страны.

Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. В своем заявлении американский лидер Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Война Израиля и Ирана
