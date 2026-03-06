«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев

Financial Times: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев

Граждане США, застрявшие в странах Ближнего Востока, возмущены отсутствием поддержки от Вашингтона. Об этом сообщило издание Financial Times.

После начала конфликта Израиля и США с Ираном американцев бросили без помощи от собственного государства. Люди не знают, как и когда смогут попасть обратно в Штаты, так как большинство вовлеченных в конфликт стран закрыли воздушное пространство, а эвакуировать сограждан Вашингтон, судя по всему, не собирается.

«У меня есть друзья в Дохе, здесь, в ОАЭ и в Бахрейне. И все мы едины во мнении, что поддержки нет. <…> Куда эвакуироваться и как эвакуироваться? Как вы предлагаете нам эвакуироваться, когда напряжение уже достигло предела? Такое ощущение, что над нами просто шутят, троллят нас», — возмутился застрявший в Абу-Даби американец Александр Уэйд.

Он пожаловался, что телефон доверия и сайты господдержки не работали. Но даже если кому-то удавалось дозвониться до горячей линии, то разговаривали они с людьми, которые не знали, чем в этой ситуации можно помочь. Более того, некоторые напрямую омечали, что рассчитывать на помощь от Штатов не стоит.

Те, кто все же получил уведомления об эвакуации, возмущены тем, что их разослали слишком поздно. А некоторым и вовсе вместо них пришли электронные письма, в которых рекомендовали оставаться в Дубае.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ и других. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой.

МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран, если цели военной операции не удастся достичь в ближайшее время. При этом глава Белого дома уверен, что достичь поставленных целей у них получится за четырех-пяти недель.

