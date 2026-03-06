Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля

Лилия Килячкова
Российская сторона выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru

Война Израиля и Ирана

Россия могла бы выступить посредником в конфликте Ирана, Израиля и США, однако есть обстоятельства, затрудняющие ее участие в этом процессе. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил аналитик по политическим и стратегическим вопросам телеканала «Аль-Маядин» Мохаммед Фарандж.

«Изначально у России есть хорошие отношения для того, чтобы играть подобную посредническую роль. Но в то же время Россия напрямую затронута результатами нынешней войны. Поэтому быть посредником непросто, когда одновременно затрагиваются ваши интересы, ваша безопасность, ваши планы <…> оказываются под влиянием такого крупного события, этой войны», — пояснил эксперт.

Фарандж напомнил, что США играют роль посредника в конфликте России и Украины, но при этом продолжают спонсировать Киев оружием.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с «Известиями» заявил, что Москва готова выступить посредником в урегулировании конфликта Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авива.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока. Кроме того, многие государства в регионе закрыли свое воздушное пространство.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой.

МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Война Израиля и Ирана
