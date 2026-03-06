План на любой случай: почему Иран устоял после убийства Хаменеи

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 20 0

Ликвидация верховного лидера республики только объединила народ, не дав им впасть в панику.

Фото, видео: Reuters/Fatemeh Bahrami; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Политический аналитик Фарадж: секрет стойкости Ирана — в децентрализации власти

Западные ожидания того, что иранская система управления рухнет после ликвидации высших руководителей, не оправдались. Политический аналитик телеканала «Аль-Маядин» Мохаммед Фарадж эксклюзивно для 5-tv.ru объяснил, почему иранская модель оказалась гораздо устойчивее, чем рассчитывали в Вашингтоне и Тель-Авиве.

По словам эксперта, в отличие от многих других стран, Тегеран не стал копировать западные парламентские модели, а создал собственную структуру с множеством параллельных институтов.

«Схема управления в Иране не была импортирована с Запада. Они создали собственную модель. Таким образом, политическая и военная власть в Иране распределена между многими институтами. Это означает, что нанести удар по центральной точке или ключевому узлу этой силы не так-то просто», — пояснил Фарадж.

Аналитик подчеркнул, что такая децентрализация касается и военной сферы. Наряду с обычными вооруженными силами существует Корпус стражей исламской революции (КСИР). Наличие дублирующих структур позволяет стране сохранять управляемость даже в условиях тяжелых потерь.

США и Израиль рассчитывали, что после гибели ключевых лидеров, включая аятоллу Али Хаменеи, в управлении страной возникнет разрыв. Однако, по словам Фараджа, Иран заранее подготовил планы действий на случай самых катастрофических сценариев. У системы всегда есть «широкий спектр альтернатив» на всех уровнях.

Несмотря на устойчивость системы, эксперт выделил главную проблему, с которой Иран сталкивается прямо сейчас. США и Израиль пытаются полностью разорвать каналы коммуникации между различными узлами власти.

«Это будет одним из вызовов. Я почти уверен, что иранцы уже подготовились и к этому — чтобы найти альтернативные способы коммуникации и так далее», — отметил Фарадж.

Эксперт добавил, что духовный авторитет погибшего Али Хаменеи стал мощным объединяющим фактором для иранцев в первые дни войны, что также помогло избежать паники и потери контроля над ситуацией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что израильские военные уничтожили подземный военный бункер убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Комплекс занимал несколько улиц в центре столицы и имел множество входов и переговорных залов для высокопоставленных иранских чиновников.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Тема:
Война в Иране
