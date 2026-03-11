«Сделано в США»: опубликованы кадры с обломками упавшей на школу в Минабе ракеты

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 50 0

Жертвами этого трагического инцидента стали свыше 160 детей.

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

КСИР опубликовал кадры с обломками упавшей на школу в Иране ракеты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опубликовал видеокадры, на которых изображены обломки американской ракеты «Томагавк».

По заявлению иранских властей, именно этой ракетой был нанесен удар по школе для девочек в Минабе. На некоторых осколках обнаружена маркировка «сделано в США».

Трагический инцидент в городе на юге Ирана произошел 28 февраля. Ракетный удар пришелся по образовательному учреждению для девочек. В результате атаки погибли 168 учениц, еще около 100 человек пострадали.

Атака США и Израиля на Иран

Израиль и США 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Военные нанесли удары по военным и гражданским объектам в республике. В результате погибли как представители руководства исламской республики, так и мирные граждане.

Тегеран ответил массированной атакой по израильским городам, а также американским военным базам, которые расположены в странах Ближнего Востока. Удары по Ирану осудили ряд государств, включая Россию и Китай.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США атаковали учебное заведение в городе Хомейн.

